Playstation 5, annunciata l’uscita in Italia: ecco tutte le novità per gli amanti di Fifa e Pes

Novità importante per gli amanti dei videogiochi. La Playstation uscirà il 19 novembre in Italia a 499 euro, mentre la Digital Edition verrà proposta a 399,99 euro. La novità inoltre riguarda il lancio del servizio Playstation Plus collection, si tratta una collezione di esclusive e giochi di terze parti da scaricare su Ps5. I giochi costeranno 10 euro in più rispetto a quelli attuali. Questo un elenco: Demon’s Souls (79.99€), Destruction AllStars 79.99€), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (I59,99 euro),Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (79,99 euro) e Sackboy A Big Adventure (69,99 euro). Ma sono pronti a sfidarsi anche gli amanti di Fifa e Pes. Si preannuncia una vera e propria battaglia tra i giochi più conosciuti. Per quanto riguarda PES 2021 non ci saranno sostanziali novità rispetto all’ultima edizione. L’ultimo campionato è finito con largo ritardo a causa del Covid-19, il calciomercato si concluderà a ottobre, rilasciare un gioco nuovo sarebbe stata un’impresa.