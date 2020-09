Positivi al Genoa: chiesto il rinvio con il Torino, fermati anche arbitro e quarto uomo. E in Nations League…

La positività di 14 membri al Genoa tra calciatori e staff rischia seriamente di condizionare la prossima giornata del campionato di Serie A. La conferma è arrivata dopo gli ultimi test successivi il match contro il Napoli, attesa anche in casa azzurra dopo che i calciatori sono stati sottoposti a tampone. A rischio la partita tra Genoa e Torino, il club rossoblu chiede lo spostamento della partita dopo la sospensione degli allenamenti. “Abbiamo avvisato subito la Lega e la Federazione, non abbiamo fatto alcuna richiesta ma ci aspettiamo una decisione coerente col momento, nell’interesse di tutti. Cosa ci aspettiamo? Oggi non possiamo allenarci, probabilmente non potremo farlo neanche nei prossimi giorni – riporta a Sky Sport – Affrontare una gara in queste condizioni mi sembra difficile ma aspettiamo quello che ci diranno la Lega e l’Asl”.

Nel frattempo c’è stato un cambio nelle designazioni di Benevento-Inter, recupero della prima giornata del campionato di Serie A fissato per la giornata di mercoledì. L’arbitro Francesco Fourneau ed il quarto uomo Federico La Penna sono stati sostituiti perché coinvolti nel match Napoli-Genoa. Il protocollo di sicurezza è scattato anche per i direttori di gara.

Un altro problema potrebbe verificarsi anche in vista dei prossimi match di Nations League, il 5 ottobre i calciatori lasceranno i club per trasferirsi con le Nazionali e aumenterà il rischio di nuovi contagi. “Già è complicato applicare i protocolli di prevenzione in un gruppo squadra relativamente chiuso, come quello di un club, in cui ogni giocatore risponde, spesso anche contrattualmente, delle condotte al di fuori del campo. Nelle nazionali, dal punto di vista del contagio da Covid, la gestione potrebbe essere ancor più complessa”, spiega il medico sociale di un club di Serie A.