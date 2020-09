Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: gol ed emozioni in Genoa-Crotone e Sassuolo-Cagliari

PRONOSTICI SERIE A – Attesa finalmente finita. Si torna in campo per il campionato di Serie A, il turno si apre con la sfida tra Fiorentina e Torino, si affrontano due squadre protagoniste di un buon mercato e che potrebbero essere le sorprese. Inizio difficile per la Roma, gli uomini di Fonseca chiamati dalla trasferta contro il Verona, la squadra di Juric è stata la vera sorpresa della scorsa stagione. Il lunch match di domenica mette di fronte Parma e Napoli, il neopromosso Crotone contro il Genoa, promette spettacolo Sassuolo-Cagliari, la prima di Pirlo sarà in casa con la Sampdoria. Lunedì Milan-Bologna.

Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb

FIORENTINA-TORINO GOAL – Una partita che si preannuncia aperta. La Fiorentina ha cambiato a centrocampo, il Torino ha piazzato qualche buon colpo. Gli attaccanti possono fare la differenza, pronostico da Goal.

VERONA-ROMA 12 – La squadra di Fonseca è un grosso punto interrogativo considerando i diversi movimenti di mercato ancora da concludere. Il Verona è sicuramente più consolidato, può succedere di tutto.

PARMA-NAPOLI X2 – Il cambio di allenatore può mettere in difficoltà il Parma, almeno all’inizio. Gattuso ha in mano il Napoli e può tornare a casa con un risultato positivo.

GENOA-CROTONE OVER – Le prime giornate possono regalare sorprese, il Crotone può pensare allo sgambetto contro un club che ha attuato una mezza rivoluzione sul mercato, previsti tanti gol.

SASSUOLO-CAGLIARI OVER – Altre due compagini che giocano un calcio propositivo. Gli attacchi rappresentano il punto di forza, partita da Over.

LE ALTRE PARTITE: