Il PSG trova la vittoria, ma i calciatori prendono in giro Tuchel: l’allenatore sbeffeggiato negli spogliatoi

Una rete di Draxler allo scadere ha permesso al PSG di battere il Metz e trovare la prima vittoria nella nuova Ligue 1. Tre punti che però, per come sono arrivati, alimentano le voci e i malcontenti per le tattiche di Tuchel. L’allenatore non sembra mai aver convinto la piazza e la dirigenza e, secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, i calciatori del Paris Saint-Germain sono insoddisfatti a tal punto da sbeffeggiare le tattiche del tedesco negli spogliatoi. Da quanto si apprende, la squadra non avrebbe grande fiducia nelle abilità del proprio tecnico, tanto che qualcuno scherza sul fatto che l’unico schema conosciuto sia quello di dare palla a Neymar e sperare che la risolva. Difficile che il rapporto tra Tuchel e il PSG prosegua viste le premesse, ma ciò che adesso conta per i francesi è aver ritrovato la vittoria.