Quattro positivi al Coronavirus dopo gli ultimi test: calciatori in isolamento

La Premier League ha confermato quattro nuovi test positivi sui 2.131 effettuati nell’ultima settimana. I calciatori che hanno contratto il Coronavirus osserveranno adesso dieci giorni di isolamento. La massima serie inglese è tornata questo fine settimana per la prima giornata con solo il Manchester City e il Manchester United che non sono scese in campo per via dei rinvii causa coppe europee.

Una nota della Premier League recita: “Nessun dettaglio specifico sui club o sugli individui sarà fornito dalla Lega e i risultati saranno resi pubblici dopo ogni round di test. La Premier League fornisce queste informazioni ai fini dell’integrità e della trasparenza”.