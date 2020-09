Ranking Fifa, l’Italia guadagna una posizione: il Portogallo nella Top 5

Si muove anche il ranking Fifa dopo il ritorno in campo delle Nazionali, ferme per lungo tempo a causa dell’emergenza Coronavirus. A settembre si sono disputate interessanti sfide per la Nations League, sono cambiate dunque alcune posizioni. L’Italia di Roberto Mancini guadagna una posizione dopo il successo in casa contro i Paesi Bassi e dopo il pareggio di Firenze contro la Bosnia Erzegovina, adesso si trova in dodicesima posizione. Si tratta di una buona notizia per gli azzurri in vista del sorteggio dei gruppi per la qualificazione al Mondiale Qatar 2022. Invariate le prime quattro posizioni del ranking, il Belgio è in testa davanti a Francia, Brasile e Inghilterra. Al quinto posto il Portogallo, passo in avanti di Spagna (7), Paesi Bassi (13) e Germania (14),

Queste le prime 15 posizioni:

1) Belgio 1773 punti,

2) Francia 1744 punti,

3) Brasile 1712 punti,

4) Inghilterra 1664 punti,

5) Portogallo 1653 punti (+2)

6) Uruguay 1645 punti (-1)

7) Spagna 1642 punti (+1)

8) Croazia 1628 punti (-2)

9) Argentina 1623 punti,

10) Colombia 1622 punti,

11) Messico 1621 punti,

12) Italia 1612 punti (+1),

13) Paesi Bassi 1603 punti (+1),

14) Germania 1602 punti (+1),

15) Svizzera 1600 punti (-3).