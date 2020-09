Repubblica Ceca, positivi al Coronavirus: via tutti i convocati e dentro una nuova squadra

Incredibile episodio prima della partita Repubblica Ceca-Scozia. Il match si disputerà regolarmente, due membri sono risultati positivi al Coronavirus a inizio settimana, poi è stato il turno dei calciatori Tomas Soucek e Patrik Schick. La Nazionale aveva minacciato di non scendere in campo, ma non ci sono stati i margini per rinviare il match.

Il Ct sarà sostituito da David Holoubek, c.t. dell’Under 18. Il nuovo allenatore in appena 5 ore è riuscito a stilare una nuova lista. Via tutti i convocati che inevitabilmente erano entrati a contatto con i contagiati e dentro nuovi calciatori, soprattutto giovani. Solo l’attaccante Stanislav Tecl e il difensore Roman Hubník hanno un passato in nazionale. Si preannuncia una partita molto difficile per la Repubblica Ceca.