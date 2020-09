Retroscena Maradona: “Poteva andare al Milan, era tutto vero. Berlusconi…”

Un retroscena, ma fino ad un certo punto. 30 anni fa circa. Maradona faceva sognare Napoli, ma poteva passare al Milan. Ad affermarlo è il suo ex agente, Guillermo Coppola, nel programma Presión Alta di Tyc Sports: “Berlusconi mi ha offerto il doppio di quello che ha guadagnato Diego, per portarlo al Milan. I rossoneri avevano Van Basten, Gullit e Arrigo Sacchi come allenatore in quel momento, ma Claudia Villafañe (ex moglie di Maradona) ha detto a Diego, quando ho parlato loro della proposta, che non avrebbe mai potuto lasciare il Napoli. Tale era l’aspettativa creata che il giorno dopo, all’allenamento del Napoli, c’erano il doppio dei giornalisti del solito”, ricorda Coppola facendo riferimento al grande clamore mediatico suscitato nei giorni successivi per la fuga di notizie.