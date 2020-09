Riapertura stadi, Conte appoggia Brusaferro: “La presenza dei tifosi è inopportuna”

Niente da fare, la strada sembra tracciata. Il tema riapertura degli stadi in Italia rischia di diventare il nuovo tormentone dei prossimi mesi. Tutti i campionati, tra qualche settimana, sono pronti a ripartire, portandosi dietro proprio il dilemma legato al ritorno dei tifosi. Saranno porte chiuse o aperte parzialmente?

Il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro, in un’intervista al Corriere della Sera, si era mostrato abbastanza pessimista in merito. Ad appoggiarlo, adesso, anche il premier Conte: “Per quanto mi riguarda – ha affermato alla festa del quotidiano ‘Il fatto’ – la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l’assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna“.