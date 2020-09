Riapertura stadi, Gravina: “1000 spettatori sono pochi, sono fiducioso anche per la Serie B”

Si sta procedendo con il ritorno graduale dei tifosi allo stadio, nella prima giornata è stato garantito l’ingresso a 1000 spettatori per ogni partita. Ancora troppo poco come confermato dal presidente Gabriele Gravina a Radio Anch’io Sport. “Non c’è nulla ancora di graduale, 1000 spettatori sono pochi, ma è comunque importante ripartire, anche in B e C. Il calcio ha dimostrato grande responsabilità e con i comportamenti ha anche dimostrato di meritare fiducia. Vogliamo riaprire gli stadi a sempre più gente. Durante alcune amichevoli estive si sono fatti passi avanti. La gradualità deve essere proporzionale, altrimenti ci sarebbero tanti problemi, anche nelle Serie minori. Il rispetto del distanziamento sociale è fondamentale”.

La riapertura anche in Serie B: “Il Ministro Spadafora ha assicurato parità di trattamento. Sono fiducioso e non vedo motivi di trattare i due campionati in maniera diversa”. Sul protocollo dei tamponi: “Il CTS penso che ci darà ragione, in settimana spero che la situazione possa sbloccarsi e si possa allentare la presa”.

Infine sui playoff: “Il calcio sta vivendo un momento di difficoltà e penso che si possa pensare a un cambiamento anche per il futuro”,