Risultati Coppa Italia LIVE: si parte con Monza-Triestina, il programma completo

RISULTATI COPPA ITALIA – Anche la Coppa Italia entra nel vivo, si tratta di una competizione in grado di regalare sempre molto spettacolo e non sono da escludere le sorprese. Inizio con il botto, in campo Monza e Triestina in una sfida che si preannuncia scoppiettante. Menù ricco nella giornata di mercoledì. La Reggina affronta in casa il Teramo, interessante Cittadella-Novara, così come Ascoli-Perugia. Chiusura con il botto: Brescia-Trapani e Spal-Bari.

Risultati Coppa Italia, il programma

martedì 29 settembre

ore 20.45

MONZA-TRIESTINA

mercoledì 30 settembre

ore 14

REGGINA-TERAMO

ore 15

CITTADELLA-NOVARA

COSENZA-ALESSANDRIA

CREMONESE-AREZZO

FROSINONE-PADOVA

PISA-JUVE STABIA

ore 15.30

PESCARA-NOTARESCO

ore 16

ENTELLA-ALBINOLEFFE

VICENZA-PRO PATRIA

VENEZIA-CARRARESE

ore 17

ASCOLI-PERUGIA

EMPOLI-RENATE

ore 18

CHIEVO-CATANZARO

LECCE-FERALPISALO’

PORDENONE-CASARANO

REGGIANA-MONOPOLI

SALERNITANA-SUDTIROL

ore 20

BRESCIA-TRAPANI

ore 21