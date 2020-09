Risultati preliminari Champions League – Si giocano le gare di ritorno dei playoff: il programma completo

Risultati Champions League – Si torna in campo per i preliminari di Champions League. Si giocano le gare di ritorno dei playoff, ultima tappa per accedere alla fase a gironi. Il PAOK prova a ribaltare il punteggio contro il Krasnodar. Agevole, sulla carta, il compito di Salisburgo, Olympiakos e Dinamo Kiev. Di seguito il programma completo.

Martedì 29 settembre

ore 21

DINAMO KIEV-GENT 2-0

FERENCVAROS-MOLDE 0-0

OMONIA-OLYMPIACOS 0-0

Mercoledì 30 settembre

ore 21