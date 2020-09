Ritorno dei tifosi allo stadio, primi passi anche in Italia: la Regione Piemonte chiede riapertura Allianz Stadium

La Francia ha cominciato la stagione autorizzando la presenza di un massimo di 5 mila spettatori in ogni stadio, in Germania è stato il Lipsia il primo club ad aver ricevuto il placet per farne entrare 8.500 per la prima di campionato. E in Italia? Stiamo cercando di allinearci, di tornare alla normalità.

Come informa l’Ansa, infatti, la Regione Piemonte ha chiesto di autorizzare l’apertura dell’Allianz Stadium, l’impianto che ospita le partite della Juve e che ha già predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi. Il documento è stato trasmesso questa mattina dalla Regione a Roma per il via libera del CTS. Alberto Cirio, il governatore del Piemonte, ha affermato: “Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi. L’obiettivo del club è esser pronti per la prima partita”.