Roma, l’agente del calciatore tuona: “Voleva giocare dall’inizio. Chiediamo chiarezza, il mercato è aperto”

Ancora Diawara protagonista. Stavolta nessuna svista nelle distinte ufficiali di Roma-Juve, ma lo sfogo del suo agente, Daniele Piraino, che ha prima commentato le ultime vicende che hanno visto coinvolto (suo malgrado) il suo assistito, poi ha parlato dell’iniziale esclusione del guineano nella gara contro i bianconeri: “È stato un dispiacere anche per Amadou che la società si sia scordata di inserirlo in lista, ma che colpa ne ha? Anzi – ha detto a ‘TuttoMercatoWeb’ -. Il fatto che sia stato fatto passare anche come ‘Caso Diawara’ è un peccato perché non gli ha fatto certo piacere e le responsabilità non sono le sue. È stato contento per la prestazione dei compagni ma ci teneva a giocare dall’inizio, soprattutto per stare nei titoli per quel che fa e per come merita. Manca una settimana alla fine del mercato, se alle sviste nella lista sommiamo le scelte tecniche, dobbiamo fare il punto con la società. Vorremmo chiarezza sul reale ruolo e sull’importanza di Amadou nel progetto del club”.