Roma, Fonseca: “Dzeko è motivato. Non è vero che si è rifiutato di entrare a Verona”

Roma-Juventus è il big match della seconda giornata del campionato di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta a tavolino contro il Verona e sono alla ricerca di un risultato positivo. Ecco le dichiarazioni del tecnico Fonseca in conferenza stampa.

DZEKO – “Ho parlato con lui diverse volte, Dzeko è molto motivato, si è allenato bene e domani giocherà. Se si è rifiutato di entrare a Verona nella prima giornata? Non è vero”.

FORMAZIONE – “Se non succede alcun imprevisto la squadra sarà: Mirante, Santon, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan, Pedro e Dzeko”.

MKHITARYAN – “Mi è piaciuto, sì, ma quando hai un attaccante come Dzeko non ha senso usare Mkhitaryan in attacco. Può succedere se avremo bisogno, ma il nostro attaccante è Edin”.

MERCATO – “Io sono totalmente focalizzato sulla partita di domani e non penso al mercato. Smalling? Ripeto, a 24 ore dalla Juve penso solo a quello. È una partita difficile, importante e su cui abbiamo lavorato molto. Ho fiducia nei miei giocatori”.