Roma-Juve, la frase di Dzeko all’arbitro Di Bello: “Sempre così con loro…”

Era la partita di Edin Dzeko. Il bosniaco avrebbe potuto giocare Roma-Juve a maglie invertite e invece è rimasto con quella giallorossa. Ha giocato bene, come spesso gli accade, tanto lavoro prezioso per i compagni: un regista arretrato. Poi però è mancato in quello che sa fare meglio: il centravanti. Due errori sotto porta non da lui, due gol sbagliati che gridano vendetta. E alla fine il 2-2 di Ronaldo. Ma i tifosi sono sempre dalla sua parte. Hanno apprezzato lo spirito guerriero di Dzeko, la sua voglia di non mollare mai. Incitamenti ai compagni, richiami, ma anche dialoghi con l’arbitro, da vero capitano. E proprio un siparietto con il direttore di gara, Di Bello, non è sfuggito alle telecamere. Un fallo fischiato in favore della Juve dopo una reciproca trattenuta con Chiellini. La maglia del difensore è quella che si allunga per prima, anche se l’abbraccio sul bosniaco della Roma c’è. Rimane qualche dubbio, ma la decisione di Di Bello ci può stare. Dzeko, però, non l’ha presa bene ed ha risposto con una frase, riportata dal ‘Corriere dello Sport’, che non lascia spazio ad interpretazioni: “Sempre così con loro, oh“. Insomma, Dzeko è rimasto a Roma e romanista dentro.