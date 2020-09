Roma, è un “plagio”: la maglia è identica a quella dei giallorossi [FOTO]

Eravamo abituati al plagio in ambito musicale, ora arriva anche quello calcistico. Piovono critiche sul Malatyaspor, club turco che attualmente milita in Super Lig. Il motivo? La nuova maglia è praticamente uguale alla seconda divisa della Roma per la prossima stagione: colore bianco con un fulmine che va dalla spalla sinistra verso il fianco destro. Un decisione che potrebbe costare cara al presidente Adil Gevrek. La maglia è stata già presentata ed è ancora sullo store del club, nonostante le critiche arrivate sui social.