Roma, problemi per il passaggio di Schick al Bayer Leverkusen: i motivi

Slitta la cessione di Patrick Schick al Bayer Leverkusen, messo in quarantena per la positività al Coronavirus di un membro della nazionale della Repubblica Ceca. La notizia arriva da fonti vicine alla Federazione. Per questo motivo Schick è costretto all’isolamento in via precauzionale, proprio quando aveva ricevuto l’ok per effettuare le visite mediche per il Bayer Leverkusen. Schick è risultato negativo al primo tampone e, in caso di un secondo tampone negativo, potrà avere il via libera per sottoporsi ai controlli medici e passare alla squadra tedesca.