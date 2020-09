Clamoroso Roma, rischia lo 0-3 a tavolino contro l’Hellas Verona: il giallo Diawara può costare caro

Clamoroso nel campionato di Serie A, la prima giornata regala già un giallo che potrebbe portare ribaltoni di classifica. Nel mirino è finita la partita tra Verona e Roma, 0-0 il risultato finale. E’ stata una sfida equilibrata con gli uomini di Fonseca protagonisti di un buon match, tanta manovra ma gli attaccanti non sono stati concreti. E’ mancato il vero bomber, decisiva la panchina di Dzeko, il bosniaco è ancora impegnato a decidere il futuro.

Adesso è emersa una clamorosa novità. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport si sarebbe verificato il pasticcio Diawara. Nel dettaglio il centrocampista non avrebbe potuto scendere in campo perché nella lista ufficiale dei 25 giocatori era stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. Diawara a luglio ha compiuto 23 anni ma la Roma ha probabilmente dimenticato di spostare il calciatore nella lista Over. In questo caso il regolamento prevede la sconfitta a tavolino. Si attende la decisione del giudice sportivo, con la Roma che sarebbe già pronta ad un eventuale ricorso.