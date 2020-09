Roma, dopo le entrate arrivano le cessioni: Under vicino al Leicester, grossa cifra nelle casse giallorosse

Dopo i colpi in entrata, la Roma pensa anche alle cessioni. Il turco Cengiz Under è ad un passo dal Leicester, club di Premier League. La formula è quella di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, per una cifra finale che si aggira intorno ai 27 milioni di euro, introiti importantissimi per le casse giallorosse specialmente nel post-Covid. Il turco, in tre stagioni, ha infatti messo insieme tra tutte le competizioni 88 presenze, condite da 17 gol, ma i tanti infortuni e la discontinuità di rendimento ne hanno frenato la crescita.