Sandro Piccinini torna in tv: sarà al fianco di Caressa al Club di Sky

Sandro Piccinini torna in tv. Uno dei volti noti del giornalismo sportivo italiano, tra i più bravi e affermati, si “rifà vivo” dopo qualche anno fuori dalle scene televisive. Non in veste di telecronista, ma di opinionista. Come annunciato poco fa da Sky Sport, infatti, farà parte dello Sky Club condotto da Fabio Caressa. Una veste diversa ma non nuova, per lui, che ha spiegato di aver già svolto il ruolo di opinionista tanti anni fa, nella tv in cui proprio Caressa ha cominciato la sua carriera. Tutti conoscono Piccinini, infatti, più per le sue telecronache o per aver condotto per anni ‘Controcampo’.