Sarri e quella pazza richiesta alla Juventus: il retroscena

Un retroscena di mercato importante. E’ quanto emerge dalle colonne di calciomercato.com. Un anno fa – esattamente nel settembre 2019 – durante la preparazione del match di Champions tra Juventus e Bayer Leverkusen, Maurizio Sarri spese parole di elogio verso Kai Havertz, definito “un campione del futuro”. E, secondo il noto portale di mercato, era proprio il gioiello classe ’99 una delle richieste di Sarri fatte alla dirigenza – prima del Covid – in vista della stagione 2020-2021. Un nome ovviamente importante, vista l’età, le qualità e l’impatto mediatico, un esborso sicuramente impegnativo dal punto di vista economico.

Risultato? Lo sappiamo tutti. Proprio il Covid ha rimescolato le carte in tavola, mentre il post ha regalato l’esonero di Sarri, la rivoluzione tecnica bianconera e un mercato con ridimensionamento generale. E Havertz? Ha da poco firmato per il Chelsea, che se lo è assicurato per 100 milioni.