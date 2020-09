“La scelta mercenaria di Khedira”: TuttoSport ‘massacra’ il tedesco

Articolo pungente di TuttoSport nei confronti di Sami Khedira, altro esubero della Juventus la cui situazione però – a differenza di Matuidi e Higuain – non si è ancora sbloccata. Il titolo è “La scelta mercenaria di Khedira”. Una scelta già di per sé forte, spiegata all’interno del testo.

“Khedira – si legge – rifiuta qualunque transazione, patto, compromesso, offerta, liquidazione, indennizzo, lui è sicuro dei propri muscoli, ritiene di essere fisicamente pronto ad affrontare un campionato e le coppe come se nulla fosse, come se quel bollettino da ASL che lo riguarda sia una fake news, un complotto, una bugia dei giornalisti. E così la Juventus non può liberarsi di quei 13 milioni abbondanti, lordi, di salario al quale non corrispondono le prestazioni dell’atleta. È un caso emblematico – prosegue ancora il quotidiano – di come il calcio sia nelle mani di chi non lo ama per la passione, per la sfida, per la competizione ma soprattutto per il denaro che è parte decisiva, sia chiaro, di un professionista ma ne smaschera anche la parte più mercantile e mercenaria”.