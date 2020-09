Serie A, Gravina annuncia la svolta: “sto lavorando ai playoff per assegnare lo scudetto”

Può arrivare la svolta sul futuro del calcio italiano. In primo luogo si sta lavorando per il ritorno in campo dei tifosi, ma l’obiettivo è quello di portare anche ad una riforma dei campionati. Al momento sono tre le priorità: riaprire gli stadi, cambiare i campionati e provare a vincere l’Europeo con l’Italia chiamata ad essere protagonista.

Il presidente Gabriele Gravina, intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’ ha svelato.

GLI STADI – “Dobbiamo riconquistare un ruolo sociale. Far comprendere ciò che rappresentiamo, in senso economico, civile, valoriale. Il risultato ottenuto riaprendo il campionato a giugno, senza contraccolpi epidemiologici, è un grande punto a nostro vantaggio. Per quello di buono che abbiamo fatto, ora possiamo concorrere alla pari con altre organizzazioni sociali ed economiche al rilancio del Paese. Ci è stato detto che bisognava aspettare la riapertura delle scuole, adesso spero che i riscontri positivi ci consentano di parlare di riaprire gli spalti. Certo, mi dispiace che ancora una volta l’Italia vada a rimorchio di esempi che arrivano da altri paesi, come la Germania”.

I PLAYOFF – “A me pare che le gare internazionali stiano crescendo di anno in anno. Noi invece non riusciamo a cambiare al nostro interno. Si teme che i play-off penalizzino le società che sono abituate a vincere e che investono di più. Il nostro campionato rischia di perdere pubblico, se in alcune fasi non è più decisivo per squadre che hanno già acquisito un risultato di retrocessione o di salvezza, o di piazzamento. E a quel punto non vale più chi vince o chi perde. Ma uno sport dove non si vince e non si perde non ha senso”.

“Sto lavorando a un campionato diviso in tre fasi, con una final eight per assegnare il titolo”.