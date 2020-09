Serie A, tempo di nuovi proprietari: dopo Friedkin anche Krause per la prima del suo Parma [FOTO]

E’ tempo di nuovi proprietari in Serie A. Nuova stagione, dunque, e nuovi presidenti. E sempre più americani. Commisso è stato il primo, ormai più di un anno fa, e ha sicuramente – in maniera indiretta – fatto partire la “colonizzazione” a stelle e strisce nel nostro paese. E così, dopo Friedkin alla Roma solo qualche settimana fa, anche Kyle Krause è diventato il nuovo numero uno del Parma.

Il magnate texano che succede a Pallotta, insieme al figlio Ryan, ha seguito ieri la prima assoluta del suo nuovo club in quel di Verona. Solo pari, 0-0, ma qualche buona indicazione in attesa di buone nuove sul mercato. E sarà anche la prima, tra circa mezz’ora, per Krause, già sul terreno di gioco del Tardini per Parma-Napoli, l’antipasto di questa prima in Serie A 2020-2021. In alto la FOTOGALLERY con il sorriso ricco d’entusiasmo del nuovo presidente degli emiliani.