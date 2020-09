Serie B, il Monza non va oltre il pareggio all’esordio: 0-0 contro la Spal, errore dal dischetto

Si è aperta con un match interessante il campionato di Serie B. Si preannuncia una stagione scoppiettante con tante squadre candidate alla vittoria finale. All’esordio in campo Monza e Spal, due sicure protagoniste. La partita è stata equilibrata già dai primi minuti, in avvio meglio la squadra di Marino che ha provato a giocare con coraggio e in contropiede.

Gli uomini di Brocchi sono entrati in partita un pò in ritardo, ma nel complesso la prestazione è stata positiva. Non sono mancate le occasioni per i padroni di casa, ma gli attaccanti non sono stati molto lucidi. All’82’ l’episodio che può svoltare la partita, calcio di rigore per il Monza, fischio molto dubbio e penalty generoso: dal dischetto si presenta Gytkjaer, l’attaccante si fa ipnotizzare da Berisha. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 0-0. Nel complesso meglio il Monza, ma la Spal non ha demeritato.