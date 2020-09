Serie B, UFFICIALE la data di presentazione dei calendari: il sorteggio si svolgerà a Pisa

Dopo il sopralluogo effettuato questa sera congiuntamente da Lega B, Pisa Sporting Club, Opera della Primaziale Pisana e Comune di Pisa, diventa ufficiale la presentazione del calendario del campionato della Serie BKT 2020/2021 a Pisa nel bellissimo scenario di piazza del Duomo. L’evento, previsto mercoledì 9 settembre, avrà inizio alle ore 19.00 e sarà riservato a un numero strettissimo di persone, rappresentanti delle società, per rispettare le norme di distanziamento e sicurezza anti-Covid che altrimenti non potrebbero essere mantenute. L’evento, fortemente voluto dai Presidenti della Lega B e del Pisa Sporting Club, Mauro Balata e Giuseppe Corrado, andrà in diretta sulle reti dei licenziatari della Serie BKT Dazn e Raisport, oltre che sui canali social ufficiali della Lega B. Per la stampa sarà messa a disposizione una piattaforma dove scaricare le immagini dell’evento libere da diritti alla fine della cerimonia.