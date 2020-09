Serie C, Ghirelli: “Apriamo gradualmente gli stadi, sono un fattore determinante per noi”

Anche il presidente della Serie C Francesco Ghirelli appoggia Figc e Fifa riguardo il ritorno dei tifosi allo stadio. Se il Governo, in accordo con il Cts, ha deciso di attendere la risposta alla curva dei contagi dopo la riapertura delle scuole, presidenti e dirigenti iniziano a premere per una graduale riapertura anche degli impianti in vista dell’imminente avvio dei campionati.

“Riprendere e tornare alla normalità: è quel che stiamo facendo tutti assieme come una squadra per la Lega Pro, per il calcio che fa bene al Paese. Vi ringrazio per metterci sempre passione e professionalità – le parole di Ghirelli al raduno degli arbitri di C a Sportilia – Sarà una stagione nuova per molti aspetti: perché il calcio riprende il suo corso e per novità come l’introduzione del quarto uomo. La Lega Pro è pronta a ripartire ma, senza un fattore determinate come i tifosi allo stadio, non può farcela. Il nostro appello al Governo è la graduale riapertura degli stadi, magari iniziando con gli abbonati, nel rispetto della sicurezza e delle regole”.