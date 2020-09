Shamrock-Milan, il portiere Mannus provoca Ibra: “Vedremo se è al livello di Del Piero”

Era il 2010 quando lo Shamrock Rovers sfidava la Juve di Delneri in Europa League. Dieci anni dopo gli irlandesi sfideranno il Milan. Il portiere, allora come oggi, è Alan Mannus, classe 1982, una leggenda del calcio di quelle parti. In un’intervista al quotidiano ‘The Herald’, l’esperto estremo difensore ha provocato Zlatan Ibrahimovic: “Sono stato così fortunato da essere qui quando dieci anni fa abbiamo incontrato la Juventus. Del Piero ha segnato su punizione, lui era la stella, ma erano tutti dei campioni. Anche Trezeguet giocava, molti di quelli che erano in campo ora non giocano più, ma c’era gente famosa. Ed è sempre interessante per noi giocare contro squadre simili, club di livello mondiale con calciatori di livello mondiale. Probabilmente Zlatan sarà uno dei migliori calciatori che io abbia mai affrontato, assieme a Del Piero. Ma vedremo, se io giocherò e se lui giocherà a fine partita potrò dirlo”.