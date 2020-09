Shamrock Rovers-Milan, le probabili formazioni: recupera Ibra, dalla panchina Brahim Diaz e Tonali

Shamrock Rovers-Milan, le probabili formazioni – Inizia l’avventura in Europa League del Milan. I rossoneri entrano in scena nel secondo turno preliminare, dove affrontano gli irlandesi dello Shamrock Rovers. I biancoverdi sono primi nel loro campionato ed hanno già messo minuti importanti nella gambe. La squadra di Pioli dovrà fare attenzione proprio a queste insidie in una gara che vede il Milan nettamente favorito per via della differenza di livello tecnico abissale. Pioli senza lo squalificato Rebic: Brahim Diaz dovrebbe partire dalla panchina, così come Tonali. Spazio dunque a Saelemaekers e al recuperato Ibrahimovic dal primo minuto. Fuori anche l’infortunato Romagnoli. Di seguito le probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Shamrock Rovers-Milan

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; Grace, Lopes, Callan; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene Marshall, Byrne.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.