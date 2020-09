Sorteggio tabellone Coppa Italia LIVE: ecco tutti gli accoppiamenti

Sorteggio tabellone Coppa Italia – Inizia la stagione anche per quanto riguarda la Coppa Italia, Il primo turno eliminatorio prenderà il via il 23 settembre, l’ultimo atto è previsto per il 19 maggio. Tutti i turni saranno in gara unica ad eliminazione diretta (ad eccezione delle semifinali che si giocano sulla distanza di andata e ritorno).

Primo turno eliminatorio mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio mercoledì 28/10/2020

Quarto turno mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata) mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 03/03/2021

Finale mercoledì 19/05/2021

Ecco il sorteggio LIVE

Estratti i numeri per le teste di serie.

1. Atalanta

2. Juventus

3. Inter

4. Roma

5. Napoli

6. Milan

7. Sassuolo

8. Lazio