Spadafora (a prima giornata iniziata) annuncia: “Stadi aperti a 1000 persone in Serie A”

La prima giornata è iniziata e la gara inaugurale si è anche conclusa. Ma, col suo solito tempismo da calma olimpica, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha deciso di annunciare, oggi, sabato, che in Serie A gli stadi sono aperti a mille persone.

“Una sperimentazione per le prossime aperture – così è stata definita – al fine di non fare disparità tra le squadre. Ho chiesto che la decisione dell’apertura al pubblico da parte di alcune Regioni venisse estesa a tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti“. È quanto stabilito durante un incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora. Già da lunedì prossimo si lavorerà anche per applicare le stesse misure negli stadi per le partite di serie B e C.

E’ già un primo passo, quasi anche in risposta a quanto denunciavamo nel nostro editoriale di qualche ora fa. Un’apertura per posti rapportata alla capienza degli impianti. Peccato, però, che questa stessa decisione avvenga con tempistiche – come già accaduto in passato – completamente sbagliate.