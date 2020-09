Spadafora: “Da ministro voglio che i tifosi tornino allo stadio. Tra due settimane…”

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare della riapertura degli stadi. Lo ha fatto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole.

“Il mio auspicio, come Ministro dello Sport, è che i tifosi tornino allo stadio, tutti noi siamo interessati a questo – ha detto – Abbiamo tenuto rigore, quando ce n’è stato bisogno, ed è grazie a questo che riusciamo a ripartire con il campionato a breve. Date? In questo momento è errato sbilanciarsi. Dobbiamo vedere, tra due settimane, quali sono i dati dei contagi dopo la riapertura delle scuole. Soltanto dopo possiamo aprire ad una riflessione seria con il CTS e la Lega Serie A. Il mio obiettivo non è soltanto riaprire gli stadi, ma anche tutte le strutture per le altre competizioni. Faccio i miei migliori auguri a tutte le società ed i presidenti, affinché tutti possano ripartire nel modo migliore”.