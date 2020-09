19 positivi al Coronavirus tra Sporting Lisbona e Gil Vicente, prima divisione portoghese, e gara annullata. La partita, valevole per la prima giornata di campionato, non verrà disputata adesso, come da calendario. Tra i positivi, oltre a numerosi calciatori e membri dello staff, anche i due allenatori. Per il club biancoverde un altro rinvio per la stessa motivazione dopo l’annullamento dell’amichevole con il Napoli di qualche giorno fa.