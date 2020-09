Squalificati Serie A e B, le decisioni del giudice sportivo: un’assenza per la Juventus

Squalificati Serie A e B – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 settembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE A

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

IACOPONI Simone (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

RABIOT Adrien (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SERIE B

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 settembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAPETTI Andrea (Brescia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MARINO Pasquale (Spal): per avere, al 37° del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MAGALINI Giuseppe (L.R. Vicenza): per avere, al 12° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale