La Juve è sempre più vicina a Luis Suarez. C’è l’accordo tra i bianconeri e l’attaccante e nelle ultime ore spunta una foto d’epoca che fa sognare i tifosi della Vecchia Signora. Lo scatto immortala l’uruguayano e un giovanissimo raccattapalle, che non è sconosciuto alla Juve, anzi. Si tratta infatti di Matthijs de Ligt, con dieci anni in meno. Insieme in una foto, ora potrebbero ritrovarsi sul campo. In basso l’immagine.