Suarez e l’esame d’italiano: “in macchina con Messi verso Perugia, la Pulce ne approfitterà per parlare con Caserta”

Tra ironia, presunte voci e notizie continua a tenere banco il futuro di Luis Suarez. Il calciatore uruguaiano sembrava ad un passo dal trasferimento alla Juventus, era stato raggiunto l’accordo con il club bianconero. Ma la trattativa si è complicata a causa dei tempi lunghi dovuti al rilascio del passaporto italiano, secondo alcune voci il calciatore avrebbe dovuto raggiungere oggi la città di Perugia per sostenere l’esame. Come conferma un video pubblicato da un giornalista spagnolo, il calciatore si troverebbe in Spagna, in compagnia di Leo Messi, segno che il rapporto tra i due si conferma ancora molto forte e con le possibilità di permanenza al Barcellona che aumentano.

Il giornalista Paolo Ziliani ha pubblicato su Twitter un post ironico, proprio sul presunto arrivo in Italia di Suarez. “Nelle immagini di Istituto Luce: Luis Suarez mentre viene accompagnato in macchina a Perugia, per sostenere l’esame di italiano, da Messi. Leo ne approfitterà per parlare con Fabio Caserta, allenatore del Perugia, in vista di un possibile trasferimento a gennaio nel club umbro”.