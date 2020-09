Follia in Championship: allenatore prende per il collo l’avversario! E si scatena la rissa… [VIDEO]

Può, un match che termina 0-0 e con poche occasioni da segnalare, riuscire a regalare comunque delle emozioni? Sì, nel momento in cui si trasforma in un altro sport, il Wrestling ad esempio. Swansea-Birmingham, partita di Championship giocata ieri pomeriggio, si è infatti trasformata in una appassionante sfida sul… ring.

Il tecnico dei padroni di casa, Tate, ha preso per il collo un calciatore avversario, Toral, e adesso rischia una pesante sanzione. Mentre le due squadre guadagnano il tunnel degli spogliatoi, dopo qualche battibecco, avviene il gesto “incriminato”, che scatena una conseguente rissa. A postare il VIDEO dell’accaduto, sui propri canali social, è lo stesso Birmingham. Eccolo di seguito.