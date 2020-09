Torino, un positivo al Covid-19: anche la Fiorentina in allarme

Nuovo caso di Coronavirus al Torino. Manca ancora il comunicato ufficiale dei granata, ma la notizia viene confermata da ‘La Stampa’. Domani tutta la squadra andrà in quarantena e nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli sui compagni del positivo e sullo staff tecnico. Se il contagio dovesse estendersi, c’è il rischio che possa essere rinviata la partita con l’Atalanta. In allarme anche la Fiorentina, avversaria del Toro nella prima giornata di campionato e, dunque, entrata in contatto con il contagiato.