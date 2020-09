Trapani, ancora problemi. Evacuo: “Situazione imbarazzante e mortificante”

“Una situazione imbarazzante e mortificante“. Così è stato definito il momento attuale del Trapani da parte del suo capitano, Felice Evacuo. L’attaccante, all’uscita dallo stadio dopo l’ennesimo allenamento non disputato, si è sfogato coi giornalisti presenti: “In questo momento non ci sono le condizioni per poter svolgere un allenamento in sicurezza. Tutti i giocatori si sono sempre presentati alle convocazioni per gli allenamenti, ma oggi – con l’assenza del magazziniere e del medico sociale – non è possibile allenarsi e rispettare il protocollo sanitario anti-covid”.

“Questa è l’ennesima dimostrazione che la società non è stata in grado di adempiere ai propri obblighi, sanitari ed organizzativi. Speriamo che le istituzioni sportive possano intervenire il prima possibile perché questa situazione sta diventando imbarazzante e mortificante per noi professionisti che amiamo il nostro lavoro e lo vorremmo svolgere giorno dopo giorno”.