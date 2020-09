Vidal ha detto sì all’Inter, pronto un biennale da 6 milioni a stagione: si lavora con il Barcellona

Arturo Vidal e l’Inter sono più vicini. Il calciatore cileno è fuori dal progetto di Koeman e da ieri ha iniziato a trattare l’addio con il Barcellona. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, gli agenti del centrocampista trattano la risoluzione del contratto. Intanto c’è l’accordo col giocatore per un contratto di due anni con opzione per il terzo a 6 milioni di euro netti a stagione, più il bonus alla firma. Conte spera di avere Vidal già il 7 settembre, quando inizierà la preparazione. Ecco perché la trattativa ha subìto un’accelerata nelle ultime ore.