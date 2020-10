L’Adidas Futsal Park: lo stadio in cima al grattacielo [FOTO]

Continua il nostro viaggio verso gli stadi più particolari legati al mondo del calcio. Le strutture rappresentano un aspetto fondamentale della storia e dei risultati di un club, portano passione, colori e aggregazione. Un impianto da raccontate è sicuramente l’Adidas Futsal Park, diventato famoso in tutto il mondo per una particolarità: il panorama è mozzafiato, è situato in cima al grattacielo che ospita il “Tokyo Toyoko department store”, è stato inaugurato esattamente nel 2002 e ha una visuale da sogno su Shibuya, quartiere di Tokyo. Lo stadio è aperto a tutti pagando un affitto che va dai 65 ai 146 euro in base all’orario. E’ possibile assistere ad una partita ad alta quota, si tratta di un’esperienza veramente incredibile da ricordare e da raccontare ai più piccoli.

La magia dell’Adidas Futsal Park

L’impianto ha un’ubicazione molto particolare per il suo posizionamento su un grattacielo, è stato inserito nella classifica degli stadi più strani e più alti al mondo. Si tratta di uno stadio utilizzato per il futsal, ovvero per il calcio a 5 ma il risultato non cambia, può essere utilizzato anche per esibizioni, allenamenti e soprattutto per tornei. Il campo è completamente di erba sintetica da 31 metri per 51 e direttamente dal campo è possibile assistere a megaschermi che rendono l’atmosfera veramente unica. E’ circondato anche da palazzi che con i colori permettono di migliorare il panorama anche ad una lunga distanza. Bellissima la vista dall’alto. Il sogno di molti è solo quello di dare quattro calci al pallone in uno stadio del genere, una semplice partitella può trasformarsi in qualcosa di magico.