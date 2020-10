Adriano è triste, poi arriva la birra: la reazione dell’Imperatore [VIDEO]

Adriano è stato uno dei calciatori più forti degli ultimi anni. Era dotato di una forza fisica straripante, l’esperienza con la maglia dell’Inter è sicuramente da ricordare. Molto bravo anche nel dribbling, il suo cavallo di battaglia era il tiro, veramente potentissimo. In Italia ha indossato anche le maglie di Fiorentina, Parma e Roma. La sua carriera è stata al di sotto delle aspettative per qualche eccesso fuori dal campo, non si è mai risparmiato all’interno del rettangolo di gioco e fuori. E’ diventato virale un video pubblicato sul profilo Instagram. L’Imperatore guarda la tv, poi arriva una birra e la reazione è tutta da ridere. In basso ecco il video.