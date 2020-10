Aguero abbraccia la guardalinee donna: scoppia la polemica in Premier League [VIDEO]

Nella giornata di ieri si è giocata una partita affascinante valida per la Premier League, sono scese in campo Manchester City e Arsenal. Successo per la squadra di Guardiola con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Sterling nel primo tempo. Nel post partita è scoppiata la polemica per un gesto dell’attaccante Sergio Aguero. Il calciatore argentino è andato a protestare nei confronti della guardalinee donna, ma a far discutere è stato il successivo abbraccio. La diretta interessata ha spostato Aguero, quasi infastidita. Il gesto non è andato giù ad alcuni tifosi ed addetti ai lavori, il tecnico Guardiola ha deciso di allontanare le polemiche: “non aggrappiamoci a certe cose. Sergio è una delle persone più oneste e simpatiche che ci siano. Non cerchiamo polemica dove non c’è”. In basso il video.

Surely Aguero can’t get away with touching a lineswoman like that?!

pic.twitter.com/rp3srj27ev — DILLINGER 👹 (@DillanMUFC) October 17, 2020