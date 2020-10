Allarme in casa Juventus: “non è in condizioni fisiche idonee”

La Juventus è in ansia per le condizioni dell’attaccante Paulo Dybala. Il calciatore è impegnato con la Nazionale argentina, la Joya non potrà scendere in campo per la partita contro la Bolivia, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar. Il motivo? Un problema gastrointestinale. E’ quanto comunicato direttamente dalla Seleccion attraverso un tweet. “Dybala non è in condizioni fisiche idonee”. A questo punto Dybala potrebbe rientrare anzitempo a Torino per provare a recuperare per la partita di campionato contro il Crotone. Il calciatore è reduce anche da un infortunio, un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra.