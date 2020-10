C’è preoccupazione in casa Lazio in vista della partita di Champions League di domani contro il Brugge. Nell’ultimo allenamento l’allenatore Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare a ben 10 calciatori della prima squadra: Cataldi, Strakosha, Luis Alberto, Andreas Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Armini ed Escalante. I giocatori non hanno preso parte alla seduta in via precauzionale in attesa dei tamponi svolti in mattinata. Si sono aggregati calciatori della Primavera: Furlanetto, Franco, Pica, Bertini e Czyz.