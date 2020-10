In arrivo il primo ribaltone: salta già una panchina!

La stagione è appena iniziata, ma è arrivato già il momento dei primi bilanci. In Italia è stato deciso il primo ribaltone in panchina, in particolar modo in Serie B. Si va verso l’esonero di Luigi Delneri, il Brescia sembra intenzionato a cambiare allenatore dopo un inizio veramente horror con il pareggio contro l’Ascoli e la netta sconfitta (3-0) contro il Cittadella.

Cellino sembra aver già deciso e sono stati avviati i primi contatti per il sostituto: si tratta di Diego Lopez, atteso a breve in Italia. Poi la firma del contratto fino al termine della stagione.