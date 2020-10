Arturo Lupoli, l’attaccante che stregò Wenger: il lento declino, adesso la Serie D

Oggi su CalcioWeb raccontiamo la storia di Arturo Lupoli, uno dei talenti più forti ma che non è riuscito a rispettare le premesse. Adesso ha firmato un nuovo contratto, è diventato l’attaccante del Montegiorgio, in Serie D. Si tratta di un calciatore molto forte dal punto di vista tecnico, in categoria può rappresentare sicuramente un valore aggiunto. Non è riuscito a sfondare ad altissimi livelli, ha avuto diverse occasioni per esprimersi al meglio ma ha quasi sempre fallito. In Italia ha disputato qualche buona stagione, ma soltanto in categorie inferiori. Adesso questa nuova chance, con l’obiettivo di provare a tornare grande protagonista o comunque su buoni livelli.

La storia di Arturo Lupoli

Inizia la carriera nelle giovanili del Parma, vince il campionato Allievi Nazionali. Poi arriva la prima grande occasione, viene chiamato dall’Arsenal, richiesto espressamente da Wenger. L’esperienza è un pò altalenante, inizia così a spostarsi per una serie di prestiti. Prima al Derby County, in Championship. Firma un quinquennale con la Fiorentina, poi i prestiti a Treviso, Norwich e Sheffiled. Nel 2009 passa in compartecipazione all’Ascoli, poi a titolo definitivo ma successivamente rescinde il contratto. Firma un triennale con il Grosseto, ma non riesce ad essere decisivo in fase realizzativa, poche le reti messe a segno. Viene ceduto in prestito in Ungheria, all’Honved, conclude la stagione con zero gol. Poi altre esperienze con Frosinone, Pisa, Catania, Sudtirol, Fermana e Virtus Verona. Dopo l’ultima rescissione firma il contratto con il Montegiorgio, squadra di Serie D.