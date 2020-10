Colpo di scena in vista della partita del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli. Nel dettaglio il club azzurro non partirà per Torino per la trasferta contro i bianconeri, sfida fissata per domenica sera. E’ quanto si apprende da una fonte qualificata del club azzurro, come riporta l’Ansa. A bloccare la partenza della squadra di Gattuso è stata l’Asl Napoli 1 dopo l’inizio del focolaio con un membro dello staff e due calciatori, Zielinski e Elmas.