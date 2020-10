Atalanta, un caso positivo al Coronavirus: annullata la conferenza di Gasperini

Non solo al Genoa, si è verificato un nuovo caso di Coronavirus anche in casa Atalanta. La decisione del club è stata quella di annullare la conferenza del mister Gasperini in vista della sfida contro il Cagliari.

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.